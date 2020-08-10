أخبار مصر | برلماني: أتوقع مشاركة إيجابية بانتخابات مجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: أتوقع مشاركة إيجابية بانتخابات مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، الشعب المصرى العظيم النزول لصناديق الاقتراع والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية لمجلس الشيوخ غدا وبعد غد داخل مصر.

ووجه النائب، تحية قلبية للدور المهم والناجح الذى قامت به السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج في تقديم جميع التيسيرات للمصريين بالخارج وبمختلف دول العالم للمشاركة في هذه الانتخاب وهو ما كان له آثاره الكبيرة في إظهار صورة لائقة ومشرفة لمصر أمام العالم أجمع.

وأعرب "مسعود" في بيان له أصدره اليوم عن ثقته التامة في حرص المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية على المشاركة والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والتمكن من اختيار الأفضل والوصول به لمجلس الشيوخ.

ووجّه المهندس أمين مسعود، تحية قلبية لجميع القيادات والمسئولين بالهيئة الوطنية للانتخابات على تعهدهم باتخاذ كافة التدابير الوقائية لعملية الاقتراع ومنها تعقيم اللجان وإلزام كافة أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامة وتفعيل المسافات الآمنة بين الناخبين بعضهم، مؤكدا أن المشاركة الإيجابية تعد واجبا وطنيًا واستحقاقا دستوريًا، وذلك في إطار دعم الدولة الوطنية لاستكمال مؤسساتها الدستورية والتشريعية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان،أمس الأحد، عن خروج 1006 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 52678 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار الوزيرأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 95492 حالات من ضمنهم 52678 حالة تم شفاؤها، و5009 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.