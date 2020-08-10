أخبار مصر | "التخطيط" تناقش ثقافة التميز الحكومي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "التخطيط" تناقش ثقافة التميز الحكومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها مشروع جائزة مصر للتميز الحكومي، مجموعة الحلقات النقاشية التي يقدمها، حيث قدمت الوزارة بالشراكة مع برنامج الشيخ خليفة للأداء الحكومي المتميز؛ حلقة بعنوان "ثقافة التميز الحكومي: تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في التميز الحكومي"، حاضر بها السيدة مريم الحمادي، أمين عام مجلس الوزراء بدولة الإمارات.

وفي هذا الإطار، قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن منظومة التميز الحكومي تم تصميمها وإعداد معاييرها واستخدامها كأساس للتقييم لتشمل 3 محاور رئيسة تتمثل في مدى تحقيق الرؤية، درجة تشجيع الابتكار، مدى توافر ممكنات التميز، متابعة أن تلك المحاور تستهدف تحديد مستوى النضج الذي وصلت إليه تلك الجهات في رحلتها نحو الريادة، وتحديد مجالات وفرص التحسين التي تساعدها في تحقيق أهدافها الطموحة، فضلًا عن استكشاف ما هو جديد في أسلوب تفكير وطرق تخطيط وتنفيذ وتطوير العمل الحكومي باعتماد مبادئ ومفاهيم مبتكرة.

وخلال الحلقة أشارت مريم الحمادي، إلى "نتائج تطبيق منظومة التميز الحكومي علي كفاءة الحكومة الإماراتية والتنافسية"؛ حيث استعرضت ترتيب دولة الإمارات عالميًا في مجموعة من المؤشرات الدولية، موضحة أن الإمارات احتلت المركز الأول عالميًا فى مؤشر غياب البيروقراطية، والثاني فى مؤشر قدرة سياسات الحكومة علي التكييف، كما احتلت المركز الرابع عالميًا فى مؤشرات الرؤية الحكومية بعيدة المدي، وقلة عبء الإجراءات الحكومية، وصورة الدولة في الخارج.

من جانبه أشار م. خالد مصطفي، المشرف العام علي جائزة مصر للتميز الحكومي والمشرف علي بروتوكول التعاون بين مصر ودولة الامارات ومستشار الإدارة الاستراتيجية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التطور الذى حدث فى جائزة مصر للتميز الحكومي فى دورتها الثانية 2020، موضحًا أنه تم التوسع في فئات الجوائز الفردية لتشمل أفضل موظف وأفضل فريق عمل، مؤكدًا أن الخطة الاستراتيجية للجائزة تتضمن مفهوم التوسع في نشر ثقافة التميز داخل الجهات الحكومية المصرية ودعم الروح التنافسية؛ بهدف تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.

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وأوضح رامي جلال، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن منظومة التميز الحكومي تعمل على الخروج من الأسلوب التقليدي فى التفكير عبر الاطلاع على الفرص وفتح المجال أمام الابتكار والإبداع، كما أنها توفر مفاهيم جديدة ليس فقط فى معنى التميز بل تتخطى ذلك إلى التأثير على الترابط والتفاعل الداخلى للمؤسسات والجهات المختلفة، وتركز على التفكير الريادى فى مختلف الجوانب باستخدام أساليب مستحدثة، بما يرفع من فكرة التنافسية ومن ثم الجودة.

واستعرضت الحلقة النقاشية تجربة دولة الإمارات فى مجال التميز من خلال جوائز الجودة والتميز الحكومي والتي بدأت منذ عام 1994 بإطلاق أول جائزة "جائزة دبي للجودة"، وتبع ذلك إطلاق مجموعة من الجوائز علي مستوي الإمارات المختلفة، وصولًا إلى جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز التى تم إطلاقها فى 2014 وتم تطبيقها علي المستوي الاتحادي للدولة، وخلال الدورات التقييمية للجائزة ( 2010-2012-2014) تم الاعتماد على نماذج التميز العالمية في تقييم الجهات مثل نموذج التميز الأوروبي.

كما تناولت الحلقة تطور منظومة التميز الحكومي بدولة الإمارات حيث تمت الإشارة إلى إطلاق منظومة التميز الحكومي(GEM 1.0) فى 2015 كأول نموذج للتميز في القطاع الحكومي علي مستوي العالم، كما تم تنفيذ الدورة التقييمية الرابعة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز فى 2016 علي معايير المنظومة الجديدة، فضلًا عن اعتماد المنظومة دوليًا وتطبيقها خارج الإمارات، من خلال جائزة مصر للتميز الحكومي فى مصر، وجائزة التميز العربي فى أوزباكستان.

جدير بالذكر أن السيدة مريم الحمادي تشغل منصب المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وتشرف على تطبييق المنظومة لكافة فئات جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، وتشرف كذلك على عدة جوائز خارجية منها جائزة مصر للتميز الحكومي، وجائزة التميز الحكومي العربي، كما تشغل منصب أمين عام جائزة التميز العربي.

وكان مشروع جائزة مصر للتميز الحكومى قد أطلق فى يونيو الماضي سلسلة من الندوات التفاعلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين بمجال التميز الحكومي وفريق عمل الجائزة؛ وذلك لمناقشة أفضل الممارسات المتعلقة بفئات الجائزة.