وكيل «تعليم المنيا»: تلقينا 2970 تظلم من نتائج الثانوية العامة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لليوم الرابع على التوالي، تزاحم طلاب الشهادة الثانوية المتضررين من نتائج الامتحانات في المنيا، أمام لجنة التظلمات بمدرسة الفاروق للتعليم الأساسي بمدينة المنيا، لتقديم التظلمات من بعض المواد من أبرزها الفيزياء والكيمياء واللغات.
قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن لجنة التظلمات بمدرسة الفاروق للتعليم الأساسي بمدينة المنيا تلقت 2970 تظلم بينها 700 في اليوم الاول، و570 في اليوم الثاني، و1700 في اليوم الثالث، وشهد المقر تزاحما شديدا، مؤكدا أن معظم التظلمات من مواد الفيزياء والكيمياء، وباقي المواد.
وأضاف «عزب» أنه تم تحديد منفذين أحدهما للسيدات وآخر للرجال لتقديم الخدمة وعدم التزاحم أمام اللجنة، مؤكدا أنه يوجد ربط الكتروني مع كنترول أسيوط لفحص التظلمات بحضور الطالب أو الطالبة وولي الأمر.
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