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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يُكرم عامل تعرض للاعتداء لمنعه متسللين الدخول لشاطئ النخيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في مكتبه صباح اليوم، رمضان صلاح أحمد العامل بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، الذي تعرض للإعتداء على يد بعض ممن حاولوا التسلل للسباحة في شاطئ النخيل عقب غرق 11 ومنع السلطات السباحة فيه وغلق الشاطئ تماماً .
وأثناء محاولة العامل مع زملاؤه فض التجمعات وإخلاء الشاطئ تعدى عليه بعضهم وأصابوه إصابات بالغة نقل على إثرها لمستشفى العامرية العام أول أغسطس لتلقي العلاج بعد أن دخل في غيبوبة.
يأتي استقبال المحافظ للعامل وتكريمه تشجيعًا له على تفانيه في العمل وتقديراً لإخلاصه وشجاعته .
حضر اللقاء اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والعميد محمد علاء مراقب شواطئ حي العجمي.
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