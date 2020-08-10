شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الموانئ البرية والجافة» يتفقد أعمال تطوير «السلوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد اللواء عمرو إسماعيل، رئيس مجلس إدارة هيئة الموانئ البرية والجافة، الإثنين، أعمال تطوير ميناء السلوم البري بين مصر وليبيا. استعرض «إسماعيل» مع اللواء محمد السوسي، مدير عام الميناء، وقيادات الميناء من الجهات المعنية بالدولة خطط تطوير الميناء. كما التقي خلال الزيارة اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وتم بحث أوجه التعاون بين المحافظة والهيئة، التي تركزت في تطوير الميناء البرى وإنشاء منطقة لوجستية في السلوم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس «الموانئ البرية والجافة» يتفقد أعمال تطوير «السلوم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.