شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 3 وإصابة 12 وتعافي 5 أشخاص من فيروس كورونا بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة في المنيا، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 5 مصابين بالوباء وخروجهم وعودتهم لمنازلهم، فيما أعلنت مستشفي الحجر الصحي بملوي، عن وفاة 3 مصابين متأثرين بالوباء، واستمرار علاج 36 مصاب بالأقسام الداخلية «الرعاية – العزل» .
شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على تنفيذ إجراءات الوقاية والتعقيم والتطهير، لمنع انتشار الوباء والحفاظ على صحة المواطنين خاصة خلال فترة التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ .
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