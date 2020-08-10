شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: انتهاء المحافظات من استعدادات وتجهيزات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن المحافظات أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ والتى ستنطلق، غداً الثلاثاء، وتستمر على مدار يومين.

وأضاف «شعراوي» في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات وفتح غرف العمليات للمتابعة على مدار الساعة، موجهًا بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة اعتباراً من اليوم الإثنين وحتى انتهاء عملية التصويت بالمحافظات للمتابعة والتنسيق مع كافة غرف العمليات بالمحافظات وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، لافتا إلى أنه أجرى مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين للاطمئنان منهم بصورة مباشرة على اتخاذ كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات وقيامهم ببعض الجولات لتفقد ومتابعة عدد من مقار اللجان الانتخابية، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت، وتعقيم وتطهير اللجان.

وكلف «شعراوى» المحافظين باستمرار المرور الدورى على مدار يومى التصويت لمتابعة سير عملية التصويت وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين وحل أي مشكلات أو معوقات على الفور والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يخص .

في سياق متصل، دعا وزير التنمية المحلية كافة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية إلى النزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن الجميع يسعى للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق وفى أجواء من الشفافية والنزاهة، لافتا إلى أن المشاركة في الانتخابات «واجب وطني» على كافة أبناء الشعب المصري.