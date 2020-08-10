شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: الجهاز التنفيذى محايد في انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الاثنين، على حياد المجلس التنفيذي بالمحافظة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف المحافظ أن الجهاز التنفيذي بمختلف قطاعاته على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وليس له التدخل في أي شىء بخصوص العملية الانتخابية، مؤكدًا على أن جميع المرشحين سواسية، وكل ناخب له مطلق الحرية في الاختيار.

وطالب المحافظ المواطنين بالخروج إلى لجان الانتخابات والادلاء بأصواتهم، مؤكدًا على تخصيص سيارات لنقل الناخبين إلى لجان الانتخابات مجانًا.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة شمال سيناء تضم لجنة عامة واحدة على مستوي مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزًا انتخابيًا، تضم عدد 56 لجنة فرعية مقيدًا بها 271 ألف و851 صوتًا إنتخابيًا.

يذكر أنه تم تخصيص مقعد للمحافظة بالنظام الفردي يتنافس عليه 7 مرشحين «4 مرشحين مستقلين و3 حزبيين»، بجانب مقعد للقائمة ترشح عليه مرشح وحيد.

في سياق متصل، شكلت محافظة شمال سيناء غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات أخري فرعية في مجالس المدن لمتابعة سير وانتظام لجان الانتخابات لمجلس الشيوخ.

وأكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن الغرفة برئاسته، وتضم أعضاء من قطاعات الكهرباء والمياه ومديريات الأمن والتعليم والصحة ومرفق الإسعاف وعدد من مديري ادارات الديوان العام.

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وأضاف «الغندور»، أن الغرفة معنية بتلقي الإخطارات من غرف العمليات الفرعية، واخطار مرحبا غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية باي أحداث خلال سير عملية الانتخابات ونسب اقبال الناخبين علي لجان الانتخابات.