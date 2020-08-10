شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 41 مخالفة تعدي واسترداد 282 فدانًا بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أزالت 4 وحدات محلية «سمالوط – بني مزار – أبوقرقاص – دير مواس» في المنيا، 41 مخالفة تعدي متنوعة، واستردت 282 فدان أملاك دولة «حق الشعب»، بينها 16 مخالفة تعد على الرقعة الزراعية لمساحة 10 قراريط و22 سهم، و25 مخالفة تعد على أملاك الدولة بينها 5 مخالفات تعد على الأرض الزراعية لمساحة 282 فدانا، و22 قيراط، و12 سهم، و20 مخالفة تعد بالبناء على مساحة 1417 مترا. تحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التحقيق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

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