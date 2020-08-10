شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز 377 مدرسة و6 معاهد أزهرية فى الإسكندرية لانتخابات الشيوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم فى الاسكندرية،تخصيص 377 مدرسة بمختلف الإدارات التعليمية الثمانية مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ،المزمع اجراؤها يومى 11 و12 أغسطس الجارى وسط إجراءات تنظيمية ووقائية مشددة .

كما خصصت منطقة الاسكندرية الازهرية 6 معاهد مقار للجان، وكذا كلية الزراعة فى جامعة الاسكندرية، و4 مواقع تابعة لمديرية الشباب والرياضة .

وأجرى عدد من مديري الإدارات الفرعية، الاثنين، جولات ميدانية لتفقد المدارس المخصصة كمقار للجان للتأكيد على مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين والمشاركة فى العرس الديمقراطي لمصر .

وأجرت الدكتورة إيمان شرف مدير عام ادارة وسط، جولة ميدانية شملت عدد من المدارس المخصصة كلجان انتخابية، من بينها مدرسة الشهيد حسام البهي و مدرسة مجمع الشهيد على خاطر للغات ومدرسة مجمع محرم بك الرسمى لغات، بهدف الاطمئنان على مدى جاهزيتها لإجراء العملية الانتخابية بها كما تجولت داخل المقار الانتخابية وأجرت بروفة عملية بوابات التعقيم الذاتية و الكواشف الحرارية .

وشددت "ايمان"،على مديرى المدارس التى تم تخصيصها لجان فى الادارة وعددها 71 مدرسة على فرش المقار الانتخابية وتشغيل بوابة التعقيم والاستعداد لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الناخبين وكذا نظافة المدارس ودورات المياة، كما أكدت على مراجعة المقار المخصصة للانتخابات، والتأكد من توافر خطوط التليفون الأرضي والأبواب الحديدية لها لتأمينها.

وأجرى الدكتور سامى فضل، مدير عام ادارة المنتزة التعليمية،جولة ميدانية على المدارس المخصصة مقار اللجان الانتخابية الاثنين،حيث تضم الادارة نحو 60 لجنة انتخابية .

وشدد "فضل" خلال الجولة على تقديم الدعم اللازم للمدارس التي ستتخذ مقرات انتخابية من حيث الإنارة والصيانة اللازمة وتجهيز مقرات اللجان بالأثاث اللازم لجلوس رؤساء وأعضاء اللجان، وتوفير تليفون أرضي باللجان الانتخابية وتوفير دورات مياه صالحة للناخبين ورؤساء ومشرفي اللجان فضلاً عن توفير غرفة بشبابيك و أبواب وأقفال حديدية لحفظ صناديق الاقتراع بها .

ويبلغ عدد الناخبين فى الاسكندرية ٤ مليون و٥١٧ ألف ناخب، وتضم المحافظة لجنة عامة واحدة باستاد الإسكندرية، وعـدد ٣٩٥ مركز مقر انتخابي، وعدد ٧٢٧ لجنة فرعية ويوجد عدد 377 مدرسة تابعة لمديرية التربية والتعليم، وعدد 6 معاهد تابعة للأزهر الشريف، وعدد 4 مواقع تابعة متنوعة لشركات قطاع الأعمال وكلية الزراعة وعدد 4 مواقع تابعة لمديرية الشباب والرياضة ووزارة الشباب، وعدد 3 مواقع تابعة للمحافظة (حي الجمرك – مديرية الاسكان – المخازن العامة)، وعدد 1 موقع تابع لمديرية الأوقاف ( معسكر ابو بكر الصديق).

الدكتورة ايمان شرف مدير وسط التعليمية تتفقد المدارس المخصصة مقار لانتخابات الشيوخ 2020 فى الاسكندرية

الدكتورة ايمان شرف مدير وسط التعليمية تتفقد المدارس المخصصة مقار لانتخابات الشيوخ 2020 فى الاسكندرية

الدكتورة ايمان شرف مدير وسط التعليمية تتفقد المدارس المخصصة مقار لانتخابات الشيوخ 2020 فى الاسكندرية

الدكتورة ايمان شرف مدير وسط التعليمية تتفقد المدارس المخصصة مقار لانتخابات الشيوخ 2020 فى الاسكندرية

الدكتورة ايمان شرف مدير وسط التعليمية تتفقد المدارس المخصصة مقار لانتخابات الشيوخ 2020 فى الاسكندرية

الدكتورة ايمان شرف مدير وسط التعليمية تتفقد المدارس المخصصة مقار لانتخابات الشيوخ 2020 فى الاسكندرية

الدكتورة ايمان شرف مدير وسط التعليمية تتفقد المدارس المخصصة مقار لانتخابات الشيوخ 2020 فى الاسكندرية

الدكتورة ايمان شرف مدير وسط التعليمية تتفقد المدارس المخصصة مقار لانتخابات الشيوخ 2020 فى الاسكندرية

الدكتورة ايمان شرف مدير وسط التعليمية تتفقد المدارس المخصصة مقار لانتخابات الشيوخ 2020 فى الاسكندرية