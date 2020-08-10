شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شاب غرقًا في مجرى البحر اليوسفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقي شاب مصرعه غرقا في مجري البحر اليوسفي. تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بمصرع «ص. م .ع – 17 سنة» مقيم بقرية طوه بمركز المنيا، غرقا في مجري البحر اليوسفي أثناء الاستحمام والهروب من موجه الحر . تم انتشال جثة المتوفي وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شاب غرقًا في مجرى البحر اليوسفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.