شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز أشمون يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات الشيوخ بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية اجتماعا بقاعة الاجتماعات والمؤتمرات بديوان عام مجلس المدينة، لبحث الاستعدادات اللازمة لانتخابات مجلس الشيوخ بأشمون.

وتناول الاجتماع مناقشة جميع الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ باشمون بمحافظة المنوفية والمقرر لها يومي 11و 12 من شهر اغسطس الجاري.

وخلال الاجتماع شدد«سرور» على رؤساء الوحدات المحلية وجميع الإدارات الخدمية بالمرور المستمر على جميع المصالح والهيئات الحكومية بنطاق كل وحدة، والتأكد من مدي جاهزيتها وتأمينها بشكل جيد وذلك بالتعاون مع رجال الشرطة والتأكيد على الانتهاء من تجهيز جميع المقرات الانتخابية بالمنوفية بصورة جيدة، والتأكد من توافر جميع الاحتياجات والمتطلبات الخاصة باللجان الانتخابية.

جدير بالذكر أن مركز أشمون يوجد به 94 مركز انتخابي و111 لجنة فرعية، و505 ألف و620 ناخباً.