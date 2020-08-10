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وصول الدفعة الثالثة من المساعدات المصرية للبنان محملة بـ14 طن أدوية.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت الدفعة الثالثة من الجسر الجوي المصري والمكونة من 14 طنا من المساعدات الدوائية للشعب اللبناني الذى تعرض لأسوأ كارثة فى تاريخه، بانفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضى والذى نجم عنه وفاة وإصابة وتشريد الآلاف من اللبنانيين.

 

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وكتبت الصفحة الرسمية للسفارة المصرية على فيس بوك، : بداية وصول الطحين لدعم المخابز اللبنانية والحفاظ على معدلات إنتاج الخبز والمساهمة في تعويض الضرر الذي لحق بمخزون لبنان الاستراتيجي من القمح في انفجار بيروت.

 

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وكانت قد وصلت السبت إلى بيروت الدفعة الثانية من المساعدات المصرية، وحملت الطائرة المصرية الثانية من الجسر الجوي الإغاثي مساعدات كبيرة، من بينها مواد غذائية ودقيق، بإجمالي 14 طنا من المساعدات، تسلمها الجانب اللبنانى بمطار رفيق الحريرى الدولي (مطار بيروت) بحضور سفير مصر لدى لبنان، الدكتور ياسر علوي.

 

ويشمل الجسر الجوى الإغاثي المصري الذى جرى إطلاقه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي دعما للبنان ومساعدة له على تجاوز الكارثة الإنسانية التى لحقت به، يشمل 4 مراحل رئيسية تتضمن كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، فضلا عن أطقم من الأطباء المتخصصين ومواد بناء وألواح زجاجية، لإعادة الإعمار.

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