شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق 22 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أنه من المرتقب انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق يوم 22 أغسطس الجارى بعد انتهاء اختبارات القدرات.

وأضاف وزير التعليم العالى، خلال جولته بمكتب التنسيق المركزى لوزارة التعليم العالى بجامعة عين شمس، أنه يتم التأكيد على التباعد الاجتماعى وارتداء الطلاب الكمامة قبل دخول مكتب التنسيق.

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وتابع وزير التعليم العالى، أنه لا داع أن يأتى الطالب لمكتب التنسيق، فمنظومة التنسيق تعمل إلكترونيا، وعلى الطلاب الذين لم يتوفر لهم أى وسيلة إلكترونية التوجه لأقرب جامعة له.

وأكد وزير التعليم العالى قائلا:"معندناش شكوى واحدة من أى جامعة بامتحانات الفرق النهائية وهو ما يعكس ملحمة خاضهتها الجامعات المصرية بأعضاء هيئة التدريس.

وأشار وزير التعيلم العالى، إلى أنه تجهيز مكتب التنسيق بالكامل فى خلال أسبوعين وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية ليليق مكتب التنسيق باستقبال طلابنا.