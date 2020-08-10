شكرا لقرائتكم خبر عن 34 معملًا و13 سيارة متنقلة لمراقبة جودة المياه والصرف الصحي بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس ياسر الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن القطاع يضم ٣٤ معملا لمياه الشرب والصرف الصحى و١٣ سيارة متنقلة لأخذ عينات من كافة أنحاء المحافظة، وذلك في إطار تطوير الخدمات على مستوى المحافظة، وتوفير العديد من الإمكانيات لقطاع المعامل والجودة بالشركة لمراقبة سلامة وأمان مياه الشرب.

وقال «الشهاوي»، إن الشركة لديها ثلاث معامل مركزية: «المعمل المركزي للتحاليل الكيميائية- المعمل المركزي التحاليل الميكروبيولوجية- المعمل المركزي لتحاليل مياه الصرف الصحي والصناعي»، بالإضافة إلى ٢٢ معمل فرعي لمياه الشرب، مقسمة إلى ١٣ معمل فرعي كبير، و9 معامل صغيرة، جميعها متنقلة، لتحليل عينات مياه الشرب من الشبكات ومنازل المواطنين.

وأضاف «الشهاوي»، أن الشركة تسعى لتطوير الخدمات وتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن بكافة أنحاء المحافظة.