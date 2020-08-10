شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تُهدي مصر 250 جهاز تنفس صناعي لوحدات العناية المركزة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدت حكومة الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الحكومة المصرية 250 جهاز تنفس صناعي لوحدات العناية المركزة. وجاء ذلك ضمن تعهدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوفير أجهزة التنفس الصناعي للدول في أنحاء العالم، كما يُمثّل الاهتمام الدائم للولايات المتحدة للاستجابة العالمية تجاه هذه الجائحة.

وأجهزة التنفس الصناعي، أمريكية الصنع، هي عبارة عن معدات طبية متخصصة ومتطورة للغاية تم تصميمها لعلاج المرضى الذين يعانون من صعوبات شديدة في التنفس بسبب فيروس كورونا.

وستدعم هذه الأجهزة المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان في مصر بشكل أفضل لمواصلة تقديم الرعاية المتميزة التي تنقذ حياة الأشخاص. ويمكن استخدام أجهزة التنفس الصناعي لرعاية الأطفال والكبار على حد سواء، كما سيستفيد منها المصريين لسنوات قادمة، حسب بيان للسفارة الأمريكية بالقاهرة، وكجزء من هذا التبرع، تقوم الولايات المتحدة بتمويل حزمة الدعم الفني من التدريب المتخصص للأطقم الطبية.

وصرّح جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة قائلاً: «إن التبرع بـ 250 جهاز تنفس صناعي للمستشفيات في جميع أنحاء الجمهورية يُعد أحدث خطوة في جهودنا المشتركة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، ففي وقت مبكر من الجائحة، قدمت مصر تبرّعاً سخياً للولايات المتحدة بمعدات الحماية الشخصية حتى تتمكن الأطقم الطبية لدينا من الحفاظ على سلامتهم، واليوم أُتيحت لنا فرصة رد الجميل من خلال ابتكارات الصناعة الأمريكية مع هذه الأجهزة الحديثة والمنقذة للحياة.»

وقامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان بتحديد 24 مستشفى في 12 محافظة وهي الأكثر احتياجاً إلى أجهزة التنفس الصناعي والأطقم الطبية التي يمكنها استخدامها على الفور لعلاج المرضى الذين يعانون من مضاعفات فيروس كورونا.

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