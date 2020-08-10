شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطلق مبادرة «مين بيعتدي على حقوق الملكية الفكرية في مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، برعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور ياسر جادالله، عميد المعهد، مبادرة علمية بعنوان «مين بيعتدي على حقوق الملكية الفكرية في مصر» للكشف عن حجم التعديات على حقوق الملكية الفكرية في الدولة المصرية، ويقصد بالاعتداء هنا من يسرق فكرة أو اختراع أو منتج أو طريقة إنتاج أو تصميم صناعي أو علامة تجارية أو حق مؤلف أو حق مترجم أو حق ملحن أو حق مغني أو حق أداء مدرس بالجامعة أو بالمدرسة أو حق منتج فيلم أو مسلسل أو أي حق من حقوق الملكية الفكرية التي تنتج عن عصارة الذهن والعقل البشري.

ودعا المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة، الجميع إلى المشاركة في المبادرة من خلال استيفاء النموذج المرفق وإيضاح أي اعتداء على الملكية الفكرية قد تعرض له المشارك مثل سرقة اختراع أو بحث أو دراسة أو كتاب أو أي ترجمات أو رسالة ماجستير أو رسالة دكتواره أو قصة أو شعر أو نثر أو لحن أو أغنية أو علامة تجارية أو علامة خدمية أو فيلم أو مسلسل أو تصميم صناعي أو رسمة أو توزيع موسيقي أو نوتة موسيقية أو محاضرة أو خطبة أو ورشة عمل أو فكرة دواء أو طريقة صنع دواء أو تصميم لمبني معماري أو زخارف أو صورة أو تمثال منحوت أو تقليد أي أثر من أثار مصر الفرعونية في أي مكان في العالم أو صنف نباتي جديد أو أي ما يشابه ما تم ذكره، حيث أن المشاركة تحدد أي المجالات التي تتعرض أكثر إلى الاعتداء أو سرقة الأفكار الجديدة أو حقوق الملكية الفكرية، ولاشك أن ذلك سيساعد على تحديد أولويات استراتيجية الملكية الفكرية بمصر وبما يصب في مصلحة الاقتصاد القومي من خلال انعكاسه على خطة التنمية المستدامة في مصر 2030‪.

وسيتم إعلان نتائج المشاركة في المبادرة في ورشة عمل تعقد أون لاين يدعي إليها كل من شارك (من يرغب وسجل اسمه) في المبادرة وجميع المختصين بالملكية الفكرية في مصر والعالم العربي، وسوف يمنح جميع من شارك شهادة شكر وتقدير من إدارة المعهد القومي للملكية الفكرية موثقة. وعلى الراغبين في المشاركة ملئ الاستمارة التالية: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EKGd9ZTi-E-Mhr5f_bN--A8Vjek-vCdLjGbfO0xXl0tUQ09NNVZUVEdBTUM3SkNSUVFBRktXVTJUSC4u