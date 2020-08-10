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شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة تعديات بالبناء على حرم ترعة المحمودية فى البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة المحاسب محمد خميس، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على على حرم ترعة المحمودية فى نطاق مركز دمنهور، أسفرت الحملة عن إزالة عدد 11 تعديًا على الأراضى ولاية مديرية الرى بالبحيرة، على مساحة 2250 مترًا مربعًا، عبارة عن محلات بمنطقة كوبرى عاشور التابع لمجلس قرية زاوية غزال بدمنهور.
ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على إستمرار تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والأراضى المملوكة للدولة، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومنع البناء المخالف.
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