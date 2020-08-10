شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تتفقد عدد من المقار الانتخابية قبل ساعات من انطلاق «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، الإثنين، عددًا من المقار الانتخابية بنطاق مدينتى دمياط وعزبة البرج، قبل انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ بساعات.

اطمأنت المحافظ على إتمام الاستعدادات من تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم وتوافر جميع التجهيزات وإنشاء أماكن انتظار للناخبين تتضمن مظلات ومقاعد وكراسى متحركة لكبار السن وذوى القدرات الخاصة، ومراجعة أعمدة الإنارة ووسائل الحماية المدنية، فضلًا عن تواجد فرق مدربة للتيسير على الناخبين أثناء عملية التصويت، مؤكدة وضع خطة محددة لضمان انتظام سير الانتخابات في ضوء الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مناشدة المواطنين بالمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.