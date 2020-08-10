شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مدير مصنع بدون ترخيص لتصنيع الحلويات بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت مباحث المنوفية من ضبط المدير المسؤول عن مصنع بدون ترخيص لتصنيع الحلويات بدائرة قسم شرطة سرس اللليان بمحافظة المنوفية، لحيازته (2،600 طن سلع غذائية «مسلى – سكر حر – زيت طعام – شيكولاته خام») مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
ومن جانبه، أكد عاطف الجمال، وكيل تموين المنوفية، استمرار الحملات التموينية بالاشتراك مع مباحث التموين لضبط المتلاعبين، وأنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة.
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