شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 7 حالات مصابة بـ«كورونا» بمستشفى عزل قنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مستشفى قنا العام للعزل، عن تعافي وخروج 7 حالات جديدة، وذلك بعد تلقيهم العلاج اللازم بالمستشفى.
وأوضح الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، إن قنا العام للعزل سجل تعافي وخروج 7 حالات جديدة من مصابي كورونا بعد تلقي العلاج والرعاية اللازمة.
وقدم مدير المستشفى، الثناء والشكر للأطقم الطبية التي بذلت كل ما بوسعها من أجل المرضى، والتي ساهمت في سرعة تعافي المصابين وإحداث نتائج طيبة على مدار الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هناك حالات قليلة بالمستشفى وفي طريقها للتعافي قريبا.
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