شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط» تنشر سلسلة من الإنفوجراف حول منظومة «أداء» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على صفحاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي سلسلة من الإنفوجراف حول منظومة متابعة الأداء الحكومي «أداء».

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن المنظومة الإلكترونية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي، تعد أول منظومة أداء في تاريخ مصر تقوم بمتابعة وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي من خلال مؤشرات أداء استراتيجية وتشغيلية بطريقة إلكترونية وموضوعية، مضيفة أن المنظومة تتيح لمتخذي القرار متابعة أداء البرامج والخطط في الوزارات والهيئات كافة بشكل رقمي قابل للقياس.

وأوضحت سلسلة الإنفوجراف أن منظومة «أداء» هي منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، وتتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية، تستهدف الارتقاء بجودة أداء الجهاز الحكومي وضمان التقدم في تنفيذ المستهدفات الطموحة للدولة.

كما استعرضت السلسلة رسالة المنظومة والتي تتمثل في توفير أدوات فعالة تمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة، وترتبط بالموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، كما تكوّن أساسًا علميا محفزًا على التميز الحكومي والمؤسسي، وتحقق أهداف الدولة في ربط الزيادة في أجور العاملين بمستويات الإنتاجية.

وتناولت السلسلة في نقاط الأهداف الاستراتيجية للمنظومة والتي تتضمن تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة، إلى جانبالموائمة بين أهداف الحكومة والأداء الفردي للجهات الحكومية والعاملين بها، إلى جانب ضمان تنفيذ المستهدفات التنموية التي توافقت عليها الحكومة، وتسليط الضوء على حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة.

وتضمنت الأهداف الاستراتيجية وفقًا للانفوجراف ضمان تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع إيجاد حلول عاجلة للمعوقات، ومن ثم تقويم الأداء ضمانًا لتنفيذ المستهدفات، إضافة إلى قياس أثر البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مجال خطط البرامج والأداء، إلى جانب تطوير الإطار المؤسسي لمنظومة التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة.

انفوجرافيك لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول المنظومة الإلكتروية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي

انفوجرافيك لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول المنظومة الإلكتروية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي

انفوجرافيك لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول المنظومة الإلكتروية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي

انفوجرافيك لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول المنظومة الإلكتروية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي

انفوجرافيك لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول المنظومة الإلكتروية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي

انفوجرافيك لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول المنظومة الإلكتروية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي

انفوجرافيك لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول المنظومة الإلكتروية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي

انفوجرافيك لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول المنظومة الإلكتروية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي

انفوجرافيك لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول المنظومة الإلكتروية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي

انفوجرافيك لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول المنظومة الإلكتروية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي