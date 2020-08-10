شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تنهي استعداداتها لانتخابات «الشيوخ» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت محافظة الإسكندرية استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ التي تجرى غدا الثلاثاء، وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالمرور على مواقع اللجان اعتبارا من صباح اليوم الإثنين وحتي انتهاء العملية الانتخابية مع مراجعة موقف النظافة والمخلفات والإشغالات بالقرب من لجان التصويت، وتلافي وجود أي تجمعات للمياه ومراجعة الإضاءة العامة خلال الفترات المسائية. وكذا انشاء غرفة عمليات ( الإغاثة والإنقاذ ) بكل حي والتنسيق مع شركات المرافق على مدار 24 ساعة مع قيام شركة الكهرباء بتدعيم الأحياء بأطقم للتدخل السريع متواجدين داخل الحي، بالإضافة إلى فرق متنقلة.

كما تم التشديد على قيام شركة توزيع الكهرباء بتنفيذ خطة عدم انقطاع التيار الكهربي عن المراكز الانتخابية وتوفير تغذية من المحطات البديلة في حالة أي حدث عرضي، ورفع درجة الاستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة ( بعدد 30 وحدة ديزل ) كمصدر تغذية بديل لمواجهة أي أزمة والتنسيق مع الأحياء من خلال فرق الطوارئ، وتم التأكيد على قيام شركة الكهرباء بتأمين اللجنة العامة بعمل مغذيات بديلة، وكذا قيام شركات المرافق (الصرف الصحي والغاز والاتصالات) بتفعيل غرفة العمليات وتوفير أطقم للتدخل السريع عند الاحتياج .

وفيما يخص عربات الإسعاف والمستشفيات المخصصة لتأمين عملية الاقتراع، فقد تم رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف وتوفير عدد (65) سيارة إسعاف موزعة على عدد (56 تمركز) وعدد ( 13 ) سيارة مخصصة لنقل حالات الإصابة ( بفيروس كورونا )، وتوفير إسعاف احتياطي يمكن استدعائة بالتنسيق مع المحافظات المجاورة واستعداد تام للأطقم وتشمل 158 مسعف وعدد 158 سائق والمسؤولية لمرفق الاسعاف.

كما تم رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بعدد (20) مستشفى موزعة بنطاق المحافظة مع توفير عدد من الأسره اللازمة لمواجهة أي حدث مع قيام مديرية الشؤون الصحية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستشفيات جامعة الإسكندرية ومستشفيات القوات المسلحة في حالة الضرورة.

وتم تعقيم كل اللجان طبقاً لتعليمات المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، حيث ألزمت الهيئة بتطهير كافة اللجان والمقار الانتخابية استعدادا لاستقبال الناخبين لإجراء أعمال التصويت، وقال رئيس الوطنية للإنتخابات أنه تم إلزام جميع أطراف العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ بالكمامة أثناء اقتراع الداخل للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين في المحافظة ٤ مليون و٥١٧ ألف ناخب، ولجنة عامة واحدة بإستاد الإسكندرية وعدد ٣٩٥ مركز و٧٢٧ لجنة فرعية، ويوجد عدد 377 مدرسة تابعة لمديرية التربية والتعليم، وعدد 6 معاهد تابعة للأزهر الشريف، وعدد 4 مواقع تابعية متنوعة لشركات قطاع الأعمال وكلية الزراعة وعدد 4 مواقع تابعة لمديرية الشباب والرياضة ووزارة الشباب، وعدد 3 مواقع تابعة للمحافظة ( حي الجمرك – مديرية الإسكان – المخازن العامة)، وعدد 1 موقع تابع لمديرية الأوقاف ( معسكر أبوبكر الصديق).

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وتم تجهيز المقرات والمراكز الانتخابية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية بالإسكندرية والجهات الأخرى المشاركة بإجمالي (395) مركز انتخابي، وتوفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة، والأخذ في الإعتبار الإجراءات الإحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا واشتراطات التباعد، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان الفرعية بالمراكز الانتخابية بعدد ( 727 ).