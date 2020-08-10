شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في حوادث طرق بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقي شخص مصرعه فيما أصيب 6 آخرين في حوادث طرق بالمنيا . تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بمصرع شخص وإصابة 6 آخرين في 4 حوادث طرق متفرقة، بينها مصرع شخص وإصابة أخر في انقلاب توك توك بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز مطاي، وإصابة شخصين في تصادم سيارتين بطريق العدوة الدائري، وإصابة شخصين في حادث تصادم سيارة بتوك توك بطريق الصعيد الزراعي أمام عزبة الباشا بمركز أبوقرقاص، وإصابة شخص في تصادم دراجة نارية بشخص أمام مزلقان سكك حديد مغاغة . تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة وتحررت محاضر بالمخالفات .. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

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