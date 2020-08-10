شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا تواصل استقبال طلاب الثانوي الراغبين في اختبارات القدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل جامعة المنيا لليوم الثالث على التوالي في استقبال طلاب الثانوية العامة الجُدد المتقدمين لأداء اختبارات القدرات بها هذا العام، وذلك بكليات الفنون الجميلة، وقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، والتربية الفنية، والتربية الرياضية.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، تم استقبال 502 طالبة وطالبة من المتقدمين لأداء الاختبارات لهذا العام، حيث استقبلت كلية التربية الرياضية بنين 125 طالب، والتربية الرياضية بنات 113 طالبة، كما استقبلت التربية الفنية 62 طالبة وطالبة، بينما وصل عدد الطلاب الذين استقبلتهم كلية الفنون الجميلة بقسمي العمارة والفنون إلى 109طالب وطالبة، 37 منهم بالعمارة، و72 بالفنون، كما استقبلت كلية التربية النوعية قسم التربية الموسيقية 93 طالب وطالبة .