شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الزراعة والاتصالات يوقعان بروتوكول لتطوير البنية التكنولوجية لوزارة الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بروتوكول تعاون عبر تقنية الفيديو كونفرنس لتنفيذ مشروع مشترك لتطوير البنية التكنولوجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

تبلغ مدة العمل بالبرتوكول عامين ويهدف إلى تفعيل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسى فى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمتعاملين فى قطاع الزراعة، مع تذليل العقبات الإدارية والفصل بين مقدم ومتلقى الخدمة، وتوفير الرقابة على أداء الإدارات المقدمة للخدمة.

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن البروتوكول يأتى فى إطار الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي وتبني التكنولوجيات المتقدمة وتطويعها لتطوير أداء العمل الحكومى وخدمة مجالات التنمية؛ حيث يهدف البروتوكول إلى تفعيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أنظمة إدارة وتحليل البيانات وتقنيات التحكم عن بُعد لتقديم خدمات أكثر تطوراً للمتعاملين مع قطاع الزراعة، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى فى تطوير منظومة العمل وبناء قدرات العاملين بالزراعة فى هذه التكنولوجيات بما يسهم فى تحسين عملية اتخاذ القرار، وزيادة الإنتاجية؛ والحفاظ على الموارد.

وأضاف طلعت أن البروتوكول يتضمن أيضا إنشاء بوابة الكترونية للمحتوى الخاص بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وميكنة خدمات الوزارة المقدمة للمتعاملين والمستفيدين من المواطنين، وتفعيل المبادرات القومية المعنية بتطوير كفاءة الحفاظ على الأمن الغذائى، ومواجهة ظاهرة تغير المناخ باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعى.

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كما يشمل البروتوكول العمل على زيادة كفاءة ترشيد استهلاك مياه الرى من خلال تحليل البيانات المختلفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مما ينتج عنه تحديث دورى أدق للمعلومات عن الرقعة الزراعية واحتياجاتها من المياه ويساعد على التنبؤ بموسمية الطلب على المياه مما يجعل التخطيط أكثر فاعلية، بالإضافة إلى تنفيذ تطبيق هاتف محمول لتقديم الخدمات المميكنة تباعاً، ووضع استراتيجية لإدارة البيانات الزراعية، وتصميم وتنفيذ برامج بناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، وتفعيل التطبيقات اللازمة لإدارة فرق العمل بشكل إلكترونى، ورفع كفاءة الكوادر البشرية فى استخدام منظومة الخدمات الإلكترونية.

من ناحيته قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن البروتوكول يتيح المساعدة فى تطبيق التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية المتعددة والمتنوعة لكل الأنشطة المرتبطة بالزراعة والاستفادة من الخبرات الكبيرة لدى وزارة الاتصالات كما يدعم خطة وزارة الزراعة فى بناء منظومة عمل رقمية تحقق طفرة فى تقديم الخدمات للفلاحين وكافة المواطنين وبناء قواعد بيانات سليمة ومحدثة بشكل مستمر، مؤكداً على أن نجاح أى قرار يحتاج إلى معلومات دقيقة وصحيحة وهذا ما يتيحه التحول الرقمى بدلاً من الاعتماد على الحصر اليدوى.

وأضاف القصير أن هذا البرتوكول سوف يساعد أيضاً فى تحديث البوابة الإلكترونية لوزارة الزراعة وتطوير الإرشاد الزراعي ويوفر المعلومات التى يحتاجها الفلاحين، حيث أن تطبيقات الذكاء الاصطناعى تعد من الأدوات الهامة لتحقيق الحوكمة فى العمل بالوزارة ويأتى ذلك فى ضوء الاستعداد للانتقال للعاصمة الادارية الجديدة.

وبموجب البروتوكول فإنه سيتم العمل على تعزيز كفاءة وفاعلية الاستخدام الأمثل لموارد القطاع الزراعي من خلال الأبحاث المشتركة بين الوزارتين، مع الاستعانة بالشركات والمؤسسات الدولية المتخصصة فى نقل المعرفة والخبرة فى هذا المجال.

حضر توقيع البروتوكول المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمهندس علاء الحايس رئيس الإدارة المركزية للتطبيقات والخدمات الحكومية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.