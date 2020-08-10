شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى البحرين: تعاون كامل مع مكتب بريد المملكة لتيسير انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير المصرى بمملكة البحرين، ياسر شعبان، إن هناك تعاونا كاملا لأقصى درجة ممكنة مع مكتب بريد المملكة، فى ثانى أيام تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث تجرى الانتخابات حتى يوم الأربعاء 12 أغسطس.

وحول إجراءات السفارة المصرية بالمملكة، أوضح السفير ياسر شعبان، فى تصريح خاص "لليوم السابع"، أن الإجراءات تم اتخاذها منذ أكثر من شهر ونصف، خلال التواصل مع مكتب نائب وزير الخارجية، ومن خلال اللجنة الوطنية للانتخابات، وتم اتخاذ خطوات، أولها اخطار وزارة الخارجية البحرينية فى حينه، بعقد انتخابات مجلس الشيوخ فى الأيام المحددة، من خلال السفارة المصرية بالبحرين.

وشدد على أنه التزاما من حكومة مصر بتعليمات ممملكة البحرين الخاصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة "كوفيد19"، فان الانتخابات تتم من خلال التسجيل الإلكترونى للمواطنين، ثم تلقى السفارة الخطابات المرسلة التى تحمل التصويت للمواطنين من اعضاء الجالية فى البحرين.

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وأكد السفير ياسر شعبان، "تم اخطار الجالية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى والقسم القنصلى بكافة اجراءات التسجيل والتصويت قبل فتح باب التسجيل بفترة وتم الاعلان عن تلك الخطوات من خلال خطوات مكتوبة ومصورة بمقاطع فيديو، وكنا شديد الحرص على اطلاع كافة اعضاء الجالية فى البحرين بالخطوات".

ولفت السفير المصرى بالبحرين، إلى أنه تم التنسيق مع هيئة البريد فى مملكة البحرين، على منح السفارة أكبر قدر ممكن من التسهيلات لمواطنينا الراغبين فى ارسال اصواتهم من خلال البريد، وخاصة أن السفارة تتمتع بوسيلتين للايصال، العنوان المدرج والموجود على موقع اللجنة، والذى تم اخطار كل الجالية به، وايضا الصندوق البريدى الخاص بالسفارة بالتنسيق مع هيئة البريد البحرينية، كى يكون هناك سرعة فى اجراءات استقبال المظاريف وتوصيلها فى اسرع وقت ممكن.

وفيما يتعلق بصندوق البريد الخاص بالسفارة، قال ياسر شعبان، "تحقيقا لنظام للمتابعة اليومية، نداوم على فتح الصندوق بشكل متتابع على مدار الفترة الانتخابية من 9 صباحاً وحتى 9 مساءً، بالتعاون مع الهيئة، حيث يتم توجيه اى خطابات الى الصندوق فى حال اختيار المواطن ارسال خطابه إلى الصندوق.

وختم حديثه "لليوم السابع" بأن اللجنة الانتخابية ايضا منعقدة بمقر السفارة على مدار الساعة وفقا لتعليمات اللجنة الوطنية للانتخابات.