شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يتفقد مكتب التنسيق المركزى بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تفقد منذ قليل، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، مكتب التنسيق المركزي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقره الجديد بجامعة عين شمس والتى تستضيفه لأول مرة فى تاريخها ، فيما استقبله عدد من الطلاب بالجامعة بالورود

ورافقه فى الجوله، الدكتور السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق بوزارة التعليم العالى، و الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب.

وتفقد الوزير جميع المكاتب والقاعات المخصصة لإدارة المكتب واستقبال الطلاب وتجهيزاتها وتوفير كافة الإمكانيات للأزمة على جميع المستويات لظهور مكتب التنسيق بالشكل اللائق وبما يحقق مصلحة جميع العاملين به والمترددين علية من أبنائنا الطلاب .

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و التقى الوزير الإداريين العاملين بمكتب التنسيق، ومتابعة الخدمات الصحية المقدمة للطلاب من خلال دعم المكتب بأكبر قدر ممكن من الأطباء العاملين بالإدارة العامة للشئون الطبية ليكونوا في حالة تأهب دائم للتعامل مع أي حالة طبية طارئة.

يذكر أنه قد انطلقت السبت الماضى ، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالنسبة للكليات التي يستلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، والتى تتمثل فى كليات الإعلام، والفنون الجميلة (فنون– عمارة)، والفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وكليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)، وكليات التربية الرياضية، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية.