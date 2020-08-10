شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطلق مبادرة "مين بيعتدي على حقوق الملكية الفكرية فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد، مبادرة علمية للكشف عن حجم التعديات على حقوق الملكية الفكرية في الدولة المصرية، ويقصد بالاعتداء هنا من يسرق فكرة، أو اختراعا أو منتجا أو طريقة إنتاج، أو تصميما صناعيا أو علامة تجارية أو حق مؤلف أو حق مترجم أو حق ملحن أو حق مغني أو حق أداء مدرس بالجامعة أو بالمدرسة، أو حق منتج فيلم أو مسلسل أو أى حق من حقوق الملكية الفكرية التى تنتج عن عصارة الذهن والعقل البشري.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، دعا المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة الجميع إلى المشاركة في المبادرة من خلال استيفاء النموذج وإيضاح أي اعتداء على الملكية الفكرية قد تعرض له المشارك، مثل سرقة اختراع أو بحث أو دراسة أو كتاب أو أي ترجمات أو رسالة ماجستير أو رسالة دكتواره أو قصة أو شعر أو نثر أو لحن أو أغنية أو علامة تجارية أو علامة خدمية أو فيلم أو مسلسل أو تصميم صناعي أو رسمة أو توزيع موسيقي أو نوتة موسيقية أو محاضرة أو خطبة أو ورشة عمل أو فكرة دواء أو طريقة صنع دواء أو تصميم لمبني معماري أو زخارف أو صورة أو تمثال منحوت أو تقليد أى أثر من أثار مصر الفرعونية فى أى مكان فى العالم أو صنف نباتي جديد أو أى ما يشابه ما تم ذكره.

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أوضح البيان، أن المشاركة تحدد أى المجالات التى تتعرض أكثر إلى الاعتداء أو سرقة الأفكار الجديدة أو حقوق الملكية الفكرية، ولاشك أن ذلك سيساعد على تحديد أولويات استراتيجية الملكية الفكرية بمصر وبما يصب فى مصلحة الاقتصاد القومي من خلال انعكاسه على خطة التنمية المستدامة فى مصر 2030‪

ومن المقرر أن يتم اعلان نتائج المشاركة في المبادرة فى ورشة عمل تعقد أون لاين يدعي اليها كل من شارك (من يرغب وسجل اسمه) فى المبادرة وجميع المختصين بالملكية الفكرية فى مصر والعالم العربي، وسوف يمنح جميع من شارك شهادة شكر وتقدير من إدارة المعهد القومي للملكية الفكرية موثقة.