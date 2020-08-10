شكرا لقرائتكم خبر عن توفد طلاب الشهادات المعادلة والثانوية العامة على مكتب التنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مكتب التنسيق المركزى لوزارة التعليم العالى والذى تستضيفه جامعة عين شمس لأول مرة، توافد عدد من الطلاب ما بين الحين والآخر ويتم توجيههم من قبل الموظفين على البوابات لأماكن مكتب التنسيق وأماكن الشهادات المعادلة للطلاب الراغبين للتقدم للكليات العسكرية، فضلا عن توافد عدد كبير من الطلاب للاستفسار عن اختبارات القدرات .

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ويشهد مكتب التنسيق المركزى، تواجد سيارة إسعاف وطاقم طبى تحسبا لأى حالات طارئة، فضلا عن تعليق لافتات إرشادية للطلاب، حيث علق مكتب التنسيق عدد من اللافتات الإرشادية للطلاب، بعضها يؤكد على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة ارتداء الكمامة الطبية تطبيقا للإجراءات الاحترازية .

يذكر أنه قد انطلقت السبت الماضى، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالنسبة للكليات التي يستلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، والتى تتمثل فى كليات الإعلام، والفنون الجميلة (فنون– عمارة)، والفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وكليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)، وكليات التربية الرياضية، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية.