شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الدبلومات يؤدون الامتحانات التحريرية.. والتعليم: نتصدى لمحاولات الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى صباح اليوم الإثنين قرابة 741 ألف طالب بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، ، الامتحان في عدة مواد دراسية حسب التخصص والشعبة فى ثامن أيام الامتحانات التحريرية للدور الأول للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان، حيث بدأت لجنة الامتحان فى العاشرة صباحا.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية، يتم متابعتها بشكل دقيق للتصدى لظاهرة الغش الإلكترونى وتصوير الأسئلة، موضحا أن غرفة العمليات المركزية تأكدت قبل بدء الامتحان من وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وأوضح نائب الوزير، أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تتلقى وترصد أى ملاحظات، أو محاولة غش وحيازة محمول واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى طالب يخل بأعمال الامتحانات.

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وأوضح أن لجان الإدارة بدأت فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات والأمور تسير بشكل طبيعى ومن المقرر أن تعلن نتيجة الامتحانات نهاية الشهر الجارى، وبحد أقصى بداية سبتمبر المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أعمال تقدير الدرجات لطلاب تتم داخل 90 مقر تقدير ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة.

وأوضحت الوزارة أنه يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضو.