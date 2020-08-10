شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حرارى والتأكيد على ارتداء الكمامة في مكتب التنسيق المركزى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مكتب التنسيق المركزى لوزارة التعليم العالى، والذى تستضيفه جامعة عين شمس لأول مرة، استعدادات مكثفة لتنسيق 2020، حيث يتم تطبيق، إجراءات مشددة من قبل الأمن وشرطة نسائية وبوابات كاشفة عن المعادن، وكشف حرارى على الطلاب، والتأكيد على ارتداء الكمامة قبل الدخول.

وخصص مكتب التنسيق المركزى شبابيك خاصة بطلاب الشهادات المعادلة، وشبابيك خاصة بطلاب الثانوية العامة، فيما خصص المكتب استراحات وأماكن انتظار لأولياء الأمور ووضع علامات إرشادية لوقوف الطلاب للتأكيد على التباعد الاجتماعى .

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن طلاب الدور الثانى بالثانوية العامة متاح أمامهم التقدم وحجز اختبارات القدرات فى نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.

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و أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق بوزارة التعليم العالى، أنه يتم تحديد الـ 1500 طالب الأوائل على الثانوية العامة فى شهادة الثانوية" بواقع 500 علمى علوم و500 علمى رياضة و500 أدبى" وفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم، حيث سيتم استثناء الـ1500 طالب الأوائل بالثانوية العامة من قواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى المعمول بها فى تنسيق 2020.

يذكر أنه قد انطلقت السبت الماضى ، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالنسبة للكليات التي يستلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، والتى تتمثل فى كليات الإعلام، والفنون الجميلة (فنون– عمارة)، والفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وكليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)، وكليات التربية الرياضية، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية.



