شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الخدمات.. آخر يوم لتصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365 صباح اليوم الأثنين موجز الخدمات، من تقديم الزميلة نسرين فؤاد، وإعداد إسراء عبد القادر، وهو الموجز الذى تضمن استعراض لأبرز الأخبار الخدمية على مدار الساعات القليلة الماضية.

وجاء في بداية موجز الخدمات أن اليوم هو الأخير أمام المصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ مع إغلاق لجان الاقتراع أبوابها مساء اليوم، تمهيدا لبدء الانتخابات في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء، وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات دعت جموع المصريين أمس الأحد للمشاركة والتصويت بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدة أنها خطوة على الطريق الصحيح وترسخ لدعائم الديموقراطية.



نسرين فؤاد

كما جاء في الموجز أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لليوم الرابع تواصلا استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة الدور الأول، كما تمكن الكنترولات الطلاب من الاطلاع على كراسات الإجابة وكتابة ملاحظاتهم، حيث وفرت الوزارة قرابة 30 مقرا على مستوى الجمهورية لاستقبال التظلمات .

وكانت الوزارة قد قررت فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة (خمسة عشر يومًا) بدأت من الخميس 6 أغسطس ، وحتى الخميس 20 أغسطس ، بتكلفة مائة جنيه.

كما جاء في الموجز فتح مستشفى إسنا التخصصى بمحافظة الأقصر، من جديد لباقى الأقسام داخلها عقب نهاية العزل وبدأت في استقبال المواطنين بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية، وذلك بعد انطلاق العمل رسميًا وعودتها بعد انتهاء فترة العزل بها، حيث تخدم المستشفى أكثر من نصف مليون مواطن من أبناء قرى مدينة إسنا.



نسرين فؤاد

وقال مدير العلاقات العامة بالمستشفى إنه تقرر فتح المستشفى وعودتها لعملها الطبيعى بعدما أدت دورها على أكمل وجه خلال ازمة جائحة كورونا.

ومن أبرز الأخبار التي تناولها موجز الخدمات أنه بعد انقطاع دام لعدة سنوات بدأت خطوط الطيران تعود مجددا لمدينة الغردقة، من بينها خط طيران مولدوفا - الغردقة، فمن المقرر أن يستقبل مطار الغردقة الدولى، أولي رحلات عودة خط الطيران مرة أخرى، وذلك في إطار زيادة معدلات الوفود السياحية للمدينة.

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وقالت شركات السياحة بالغردقة إنه من المقرر نقل180 راكبا كمرحلة أولى، مع استمرار تسيير رحلة إسبوعيًا حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وبخصوص نتيجة الثانوية الأزهرية قال موجز الخدمات أنه بدأ كنترول الثانوية الأزهرية أعمال الرصد للدرجات بعد أن انتهت جميع مراكز التصحيح، ومن المتوقع ظهور النتيجة خلال أيام بحد أقصى 15 أغسطس.

يذكر أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية كانت 635 لجنة عامة بكافة المحافظات ضمت كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى بسبب أزمة كورونا.



نسرين فؤاد

وعن أخبار التكنولوجيا استعرض موجز الخدمات إعلان موقع "إنستجرام" إطلاقه لخدمة تسجيل مقاطع الفيديو القصيرة "Reels" في مصر، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع الفيديو القصيرة وإضافة التأثيرات والموسيقى إليها ومشاركتها مع الأصدقاء، وتأتي هذه الخدمة الجديدة كمنافس لتطبيق "تيك توك" الصيني.

وتتيح ميزة Reels للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو قصيرة مدتها 15 ثانية على أنغام الموسيقى، مما يهدف إلى تعزيز الإلهام والإبداع ومنح المستخدمين المزيد من الطرق لإنشاء مقاطع الفيديو والاستمتاع بها.

أما عن أسعار الذهب فاستقرت بالأسواق خلال تعاملات اليوم، وبلغ سعر عيار 21 نحو 909 جنيهًا، في حين سجل عيار 18 نحو 779 جنيهًا.

أما الدولار الامريكى فاستقر سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم، وبلغ سعر الشراء 15.92جنيها، و16.02 جنيها للبيع وفقا لبيانات البنك المركزي.

واختتم موجز الخدمات اخباره بأخبار الطقس حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، ويسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 78 %، وليلا من المتوقع أن يسود طقس معتدل على كافة الانحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 35 والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25، وأسوان العظمى 43 والصغرى 28.