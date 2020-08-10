شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التحقيق بانفجار مرفأ بيروت بالاستماع إلى مدير عام جهاز أمن الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ القاضي اللبناني خوري باشر جلسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، واستمع إلى مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا في قصر العدل في بيروت، بحسب الوكالة الوطنية، فى غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن:" واشنطن سترسل طائرات إضافية لمساعدة لبنان ودعم مالى".

وكان البيت الأبيض أكد أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يدعو لبنان لتحقيق كامل وشفاف بانفجار مرفأ بيروت، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، وشهدت بيروت عصر يوم الثلاثاء الماضى، انفجارا كبيرا داخل المرفأ بسبب وجود نترات الأمونيوم، حيث انفجرت بشكل كبير وأدت إلى وفاة أكثر من 150 شخصا وإصابة أكثر من 5 آلاف، وفيما تم تشريد الالآف بسبب هذا الحادث المروع الذى هز أرجاء العاصمة اللبنانية.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت على لسان رئيسها حسان دياب عن إجراء تحقيقات مكثفة فى حادث الانفجار، والإعلان عن هذه التحقيقات فى أقرب وقت ممكن، وبدأت العديد من دول العالم والمؤسسات الدولية فى تقديم المساعدات العاجلة إلى لبنان للمساهمة فى تخفيف الآثار السلبية لهذا الانفجار الكبير.

وشهدت العاصمة بيروت مظاهرات بالأمس، شارك فيها عدد من المواطنين الرافضين لتعامل الحكومة مع هذا الحادث، وتم اقتحام عدد من الوزارات اللبنانية، قبل أن يسيطر الجيش على الأوضاع، وفيما توفى خلال الأحداث أحد أفراد الأمن اللبناني، وتم إصابة أكثر من 100 متظاهر.