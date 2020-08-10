شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تحيل مسئولين بهيئة الثروة السمكية للمحاكمة التأديبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس الهيئة، بإحالة مدير عام الشئون الإدارية ومدير إدارة شئون العاملين العاملين، ورئيس قسم الوظائف والترقيات، بالهيئة العامة للثروة السمكية، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بسبب تضمين كشوف ترقيات الرسوب الوظيفي المحالين للمحاكمة.

وأكد تقرير الإتهام في القضية رقم 12 لسنة 62 قضائية عليا أن المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح ولم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية.

وكشفت التحقيقات، أن سمية عبد الله أحمد، رئيس قسم الوظائف والترقيات بإدارة شئون العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لم تتحر الدقة بمهام عملها، مما ترتب عليه اعداد كشوف ترقيات الرسوب الوظيفي وتضمينه كل من هبة عطية ومصطفي محمد بمشروع قرار الترقية علي الرغم من احالتهما للمحاكمه التاديبية واخطار فرع الدعوى التاديبية بذلك وأهملت ناهد عطية عبد اللطيف، مدير إدارة شئون العاملين بالهيئة في الاشراف والمتابعه على أعمال الاولي مما ترتب علية إرتكابها المخالفة المنسوبة اليها ولم تتحر الدقة في مهام عملها مما ترتب علية إعدادها كشوف ترقيات الرسوب الوظيفي وتضمينه اسماء كل من محمد عبد العال واحمد ابراهيم اسماعيل وسعيد عبد المقصود على رغم احالتهم للمحاكمه التاديبية.

وجاء بأوراق القضية أن يحي عبد العليم حسن، مدير عام الشئون الإدارية أهمل في الاشراف و لمتابعه على أعمال المحالة الثانية مما ترتب عليه اتيانها المخالفة المنسوبه اليها في البند الثاني ولم يتحر الدقه بمهام عمله وذلك بعدم التاكد من إستيفاء هبه عطية ومصطفي محمد ومحمد عبد الرحمن وأحمد ابراهيم وسعيد عبد المقصود للشروط الخاصة بترقيتهم ابان عضويته للجنة شئون العاملين الخاصة بالهيئة، مما ترتب عليه ترقيتهم رغم احالتهم للمحاكمة التأديبية.