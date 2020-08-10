اليوم.. مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 10693 راكبًا على 114 رحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الاثنين، وصول 55 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 6397 راكبًا من جنسيات مختلفة ، كما يغادر المطار 59 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 4296 راكبا من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن صالات السفر و الوصول سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية و الناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​