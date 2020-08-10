أخبار مصر | وزيرة الصحة: توفير لقاحات كورونا بعد الانتهاء من التجارب السريرية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: توفير لقاحات كورونا بعد الانتهاء من التجارب السريرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، بمديري مستشفشات الحميات بجميع محافظات الجمهورية، عبر تقنية "الكونفرانس كول"، لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وفي بداية الاجتماع، وجهت الوزيرة الشكر لمديري مستشفيات الحميات بجميع محافظات الجمهورية، والعاملين بالقطاع الصحي، على ما يبذلونه من جهد لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩)، مما كان له أثرًا إيجابيًا في مواجهة الفيروس وانخفاض أعداد المصابين والوفيات، مؤكدة أنهم مثالًا يحتذى به، لافتة إلى إشادات القيادة السياسية بالقوى البشرية والأطقم الطبية العاملة بالقطاع الصحي في مصر.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة اطمأنت على سير العمل بمستشفيات الحميات بجميع محافظات الجمهورية، كما راجعت برتوكولات التشخيص والعلاج لمرضى فيروس كورونا المستجد، وبرتوكولات مكافحة العدوى، مشددة على ضرورة التزام جميع الفرق الطبية بالبروتوكولات المحدثة في هذا الشأن، كما اطمأنت على توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات.

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وأضاف أن الوزيرة راجعت أيضًا نظام الإحالة للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث يتم استقبال الحالات المصابة والمشتبه بإصابتها بالفيروس بجميع المستشفيات التابعة للوزارة، ومن ثم تشخيص وفرز الحالات، وصرف العلاج المنزلي للحالات البسيطة والمتوسطة إكلينيكيًا من المصابين بفيروس كورونا، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية إلى المستشفيات المخصصة للعزل، لافتًا إلى التنسيق بين جميع المستشفيات، وغرف العمليات الفرعية بمديريات الصحة، والإسعاف، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة، لإحالة الحالات وفق نظام مميكن، للتيسير على المرضى، وسرعة الاستجابة لهم، وضمان تقديم أفضل خدمة طبية لهم.

وأشار إلى أن الوزيرة أكدت خلال الاجتماع على التواصل الدائم والمستمر مع كافة الجهات الدولية التي تجري تجارب سريرية على لقاحات فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى العمل على توفير احتياجات مصر من تلك اللقاحات بعد الانتهاء من التجارب السريرية وثبوت فاعليتها.

ولفت إلى أنه في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة الأطقم الطبية مهنيًا، فقد وجهت الوزيرة في هذا الصدد بتكثيف الدورات التدريبية للفرق الطبية بمستشفيات الحميات، لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، كما أكدت على توفير كافة سبل الدعم لهم، وتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجههم، ورفع تقرير دوري للوزيرة لكل مستشفى على حدة لمتابعة المستجدات أولًا بأول، كما أوصت الوزيرة مديري مستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية بضرورة عقد اجتماعات تنسيقية دورية فيما بينهم للمشاركة وتبادل الخبرات.

وذكر أن الوزيرة أشادت بمعدلات التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفيات الحميات، ضمن خطة الوزارة لتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، ووجهت بسرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.