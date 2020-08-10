%98 من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم غش الأدوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم غش الأدوية، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم غش الأدوية. Advertisements وأيد 98% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم غش الأدوية، بينما عارض 2% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم غش الأدوية.



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