مقاعد بشاشات LCD ومضيف لكل عربة.. 10 معلومات عن مواصفات أفخم قطار سكة حديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن مواصفات العربات الفاخرة بالسكة الحديد والأفخم المعروفة باسم TOP VIP، وكذلك كيفية حجز تذاكرها خلال النقاط التالية: 1ـ كل مقعد مزود بشاشة LCD يتحكم فى تشغيلها الراكب. 2ـ شاشة LCD أو شاشة الكبيوتر الموجودة بكل مقعد محمل عليها باقات من مواد الترفيه المختلفة. 3ـ يحصل الراكب فى كل رحلة على سماعة صوت لاستخدامها خلال تشغيل شاشة LCD. 4ـ يوجد بكل عربة بوفيه فى المنتصف لتوفير احتياجات الركاب. 5ـ مخصص لكل عربة من عربات الـ TOP VIO مضيف يقوم على خدمة ركابها فقط. Advertisements 6ـ عربات مكيفة بالكامل. 7ـ حجز تذاكرها يكون من شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية وسعر التذكرة الواحدة 375جنيه. 8ـ تذاكرها كوامل بمعنى لا يوجد انصاف تذكرة. 9ـ تذاكرها موحدة بمعنى أن قيمتها ثابتة وتمثل قيمة الرحلة من القاهرة لأسوان أو العكس فسواء نزلت فى منتصف الرحلة أو أكملتها فالقيمة واحدة. 10ـ هذه العربات تعمل على خطوط الصعيد فقط ضمن تركيب القطارات العاملة بنظام VIP.

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