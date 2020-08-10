"الصحة": الرضاعة الطبيعية للطفل تفوق المخاطر المحتملة لكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان ، أنه يجب الحرص علي الرضاعة الطبيعية للطفل من سن الميلاد وحتي عمر 6 شهور ، ووجهت منظمة الصحة العالمية، العاملين بالقطاع الصحى، بدعم الأمهات وتشجيعهن على الرضاعة الطبيعية، وكشفت منظمة الصحة العالمية، أنه لا دليل على العثور على فيروس كوفيد 19 فى حليب الثدى .
وشجعت منظمة الصحة العالمية الأمهات على الرضاعة الطبيعية، قائلة : "فوائد الرضاعة الطبيعية تفوق المخاطر المحتملة لكوفيد 19 ، مؤكدة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"لم يتم العثور على فيروس كوفيد 19، في حليب الثدي فوائد الرضاعة الطبيعية تفوق المخاطرالمحتملة لـكوفيد 19، الرضاعة الطبيعية تزيد مناعة الطفل، وتنقل الأجسام المضادة من الأم للطفل" ، لافتة الى أنه يمكن للعاملين بالقطاع الصحى دعم وتشجيع الأمهات لتفهم أهمية الرضاعة الطبيعية .
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