شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من موجة جديدة لفيروس كورونا في مصر.. الأبرز على «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت التحذيرات من موجة جديدة لفيروس كورونا المستجد في مصر موقع «تويتر»، وحصلت عبارة «الموجة الثانية» على مركز الصدارة في الكلمات الأكثر تغريدًا على موقع التدوينات القصيرة.

وحملت معظم التغريدات دعوات لأخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الفيروس، وذكر البعض أن الموجة الثانية من الفيروس بدأت عالميًا.

وفيما يلى تغريدات لمستخدمى «تويتر» تطالب بالالتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة الفيروس والعودة إلى ارتداء الكمامات:

دعوات مستخدمى توتير بوجوب أخذ الاحتياطات اللازمة خوفًا من الموجة الثانية لفيروس كورونا

دعوات مستخدمى توتير بوجوب أخذ الاحتياطات اللازمة خوفًا من الموجة الثانية لفيروس كورونا

دعوات مستخدمى توتير بوجوب أخذ الاحتياطات اللازمة خوفًا من الموجة الثانية لفيروس كورونا

في المقابل، رفض بعض المستخدمين كل ما يُقال عن بدء الموجة الثانية من الفيروس.

دعوات مستخدمى توتير بوجوب أخذ الاحتياطات اللازمة خوفًا من الموجة الثانية لفيروس كورونا

وكشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، مساء الأحد، أن زيادة أعداد الإصابات النسبية بعد الانخفاض يعود إلى عدم حذر المواطنين، موضحًا أن الدولة لم تدخل موجة ثانية من الفيروس.

وأوضح في تصريحات لقناة «on e»، الأحد، أن مصر سيطرت على الفيروس في المرحلة الأولى، مؤكدًا أنه لا توجد موجة ثانية، وإنما ارتفاع في الأعداد نتيجة عدم الحذر.

وناشد رئيس لجنة مكافحة كورونا المواطنين استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية، لأن الوباء «لا يزال موجودًا».

فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، 178 إصابة جديدا صعودا من 167 إصابة أعلن عنها السبت، بالإضافة إلى 17 وفاة جديدة، نزولا من 21.

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وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد 95492 حالة، من ضمنهم 52678 حالة تم شفاؤها، و5009 حالات وفاة.

وشددت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، الأحد، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية تحسبا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد زيادة التجمعات خلال عيد الأضحى.

ووجهت الوزيرة عددا من النصائح التي ينبغي اتباعها خلال فترة الترقب والحذر الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أكدت على تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، على ألا تقل التباعد عن 1 متر، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها.