شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، التي تشهد فيها البلاد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة وكذلك الرطوبة النسبية، لتكون ذروة الانخفاض على كافة أنحاء الجمهورية، الأربعاء، وتصل العظمى في القاهرة ٣٤ درجة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الاثنين، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، والطقس ليلاً معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة والوجه البحرى ( 78 – 30 )، السواحل الشمالية ( 88 – 45 )، شمال الصعيد ( 65– 25 )، وجنوب الصعيد ( 50 – 18 ).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة «35– 25»، الإسكندرية «31 – 25»، قنا «43- 26»، الأقصر «43– 28»، أسوان «43– 28».

أما الثلاثاء فيسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وحلايب وشلاتين.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «34 – 24»، الوجه البحرى «34 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38- 29»، شمال الصعيد «38 – 25»، جنوب الصعيد «43 – 29» درجة مئوية.

أما نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون: القاهرة الكبرى «75 – 32»، الوجه البحرى «80 – 30»، السواحل الشمالية الغربية «80 – 60»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «80– 55»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «67- 30»، شمال الصعيد «65 – 25»، جنوب الصعيد «50 – 18».

ويسود الأربعاء طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «34 – 24»، الوجه البحرى «34 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38 – 30»، شمال الصعيد «37 – 25»، جنوب الصعيد «40 – 30» درجة مئوية.

أما نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون: القاهرة الكبرى «76 – 35»، الوجه البحرى «82 – 30»، السواحل الشمالية الغربية «85 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «84– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «67- 30»، شمال الصعيد «65 – 25»، جنوب الصعيد «40 – 18».