شكرا لقرائتكم خبر عن عودة رحلات مولدوفا للغردقة بعد انقطاع سنوات..وشركات السياحة: اللى جاى مبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انقطاع دام لعدة سنوات بدأت خطوط طيران تعود مجددا لمدينة الغردقة، من بينها خط طيران مولدوفا - الغردقة، حيث من المقرر أن يستقبل مطار الغردقة الدولى، الخميس المقبل أولي رحلات عودة خط الطيران مرة أخرى، وذلك في إطار زيادة معدلات الوفود السياحية لمدينة الغردقة، من جانبه قال إيهاب شكرى، رئيس إحدى شركات السياحة الكبرى بمدينة الغردقة، إنه من المقرر أن تصل يوم الخميس المقبل أولى رحلات خط طيران "مولدوفا - الغردقة" بعد انقطاع دام لسنوات عديدة، وذلك عقب اتصالات كبيرة اجريت مع شركات الطيران الملدوفي هناك.

وأضاف إيهاب شكرى لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن تقل أولى الرحلات القادمة من مولدوفا 180 راكبا كمرحلة أولى، كاشفا أنه سيتم تسيير رحلة أسبوعية بدأ من الخميس المقبل 13 أغسطس، حتى نهاية الموسم فى شهر نوفمبر 2020 وعلى متنها 180 راكبا كمرحلة أولى على أن يتم زيادة الرحلات تباعا خلال الموسم.

وتابع أن ذلك فى إطار التطوير السياحى وفتح أسواق جديدة لدعم الحركة السياحية مع محافظة البحر الأحمر، حيث من المقرر أن تصل الرحلة فى تمام الساعة السادسة مساء الخميس المقبل، وأن تصل أسبوعيا رحلة في نفس التوقيت.

من جانبه قال ابو الحجاج العماري، مدير إحدى الفنادق السياحية الكبري بمحافظة البحر الأحمر، إن خلال الفترة القليلة المقبلة وتحديدا من بداية أكتوبر ستعود مجددا جنسيات جديدة للغردقة ومرسي علم، وان ما فعلته جائحة كورونا اعادة خريطة الجنسيات السياحية الوافدة للدول المختلفة، موضحا أن مرسي علم تنتظر قريبا وصول الوفود الاوربية، وهناك توقعات بعودة قوية للسياحة الايطالية.

وأضاف ابو الحجاج العماري، لـ" الخليج 365" أن عودة خطوط طيران من جديد كانت قد توقفت منذ فترة طويلة يدل علي أن الموسم السياحي المقبل موسم مبشر، وأن هناك تغير في خريطة السياحة العالمية، وكذلك هناك توقعات أن تكون أولى الرحلات الأوروبية قادمة من بلجيكا أولا ثم هولندا وإيطاليا والتي من المتوقع ان تكون قوية بمرسي على، وكذلك ألمانيا.

وكشف أن الفنادق السياحية تنتظر الوفود الأوربية حيث أن هناك أكثر من 100 فندق سياحى استلموا شهادات الصحة والسلامة من وزارة السياحة، إلا أنهم لم يستقبلوا نزلاء، وينتظرون وصول السياحة الأوروبية خلال الشهر الجارى، وبداية الموسم.

من جانبه، قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، أن هناك توقعات بعودة السياحة الأوروبية بقوتها خلال سبتمبر وأكتوبر، وذلك بداية من الموسم السياحي الجديد، حيث من المقرر أن تصل الرحلات الأوربية بصورة جديدة.

وأضاف رئيس غرفة المنشآت الفندقية فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن نسبة الإشغال السياحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك كانت ممتازة، مؤكدا أن اغلب الفنادق كامل العدد من حيث نسبة الإشغال الـ 50% لكل فندق وهى التى أقرتها وزارة السياحة والآثار، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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يذكر أن مدينة الغردقة استقبلت منذ بداية يوليو الماضي عدة رحلات سياحية من دول اوكرانيا وسويسرا وبيلا روسيا، بعد أن أعلنت الحكومة المصرية فتح حركة السياحة الخارجية بالمطارات المصرية، كذلك استقبل مطار مرسي علم الدولى رحلة من دولة سويسرا .