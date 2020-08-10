تعرف على استعدادات محافظة القاهرة لانتخابات مجلس الشيوخ فى 15 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهت محافظة القاهرة استعدادها لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر عقدها يومى 11 و 12 من الشهر الجارى حيث جهزت المدارس التي تستقبل الناخبين، وكذلك تعقيم كافة اللجان ، ويعرض " الخليج 365 " استعدادات محافظة القاهرة لانتخابات مجلس الشيوخ فى النقاط التالية . 1. عدد الناخبين بالقاهرة 778239 ناخب . 2. عدد اللجان 1359 لجنة فرعية داخل 652 مركز انتخابي بالمدارس. 3. توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس ووضعها بشكل متباعد . 4. تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة. 5. إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء ادلائهم بأصواتهم . 6. تشكيل غرفة عمليات بكل جهة وربطها بغرفة العمليات المركزية. 7. رفع كفاءة الإنارة باللجان ودورات المياه وأماكن مبيت عناصر التأمين. Advertisements 8. مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلي المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها. 9. مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس . 10. توفير حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وحجرة لمبيت قوات التأمين. 11. توفير طفايات الحريق وكشاف طوارئ بكل اللجان. 12. توفير كراسي متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن . 13. مل مظلات وتوفير مبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية. 14. رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف. 15. توفير 150 أتوبيس و250 ميني باص لنقل قوات التأمين مع مراعاة تعقيمها بصفة دورية.

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