شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يعلن تنظيم مهرجان «وحشتونا» لأصحاب الهمم أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حضر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاجتماع التنسيقي لإقامة مهرجان «وحشتونا» لأصحاب الهمم، المزمع إقامته أكتوبر المقبل.

وأعرب «صبحي» عن سعادته بإقامة الاحتفالية، موضحاً أن تأجيل مهرجان «أولادنا» الذي كان مقررًا مارس الماضي يرجع لانتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه تم تعويض مهرجان «أولادنا» باحتفالية «وحشتونا» لنشر روح التفاؤول والإيجابية بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، والترويج السياحي والثقافي لمصر.

ومن المقرر أن يتم عمل عدة زيارات ميدانية لأماكن مقترحة لتنظيم الاحتفالية، تشمل المدينة الشبابية والرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمدينة الرياضية بالأسمرات، ونادي النادي بالسادس من أكتوبر، ومركز شباب الجزيرة بالزمالك.

ويتضمن البرنامج فقرة غنائية لأولادنا بمشاركة الفنانة الكبيرة أنوشكا، تأليف الشاعر أمير طعيمة، وفقرة غنائية لأولادنا بمشاركة فرقة «بلاك تيما»، وفقرات للفرق المصرية الفلكلورية، ويتخلل الفقرات عروض استعراضية، فضلًا عن تكريم لنجوم وفنانين.

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