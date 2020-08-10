شكرا لقرائتكم خبر عن السفارات تبدأ تلقي بطاقات تصويت المصريين في الخارج بانتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت السفارات المصرية فى الخارج، فى تلقى أوراق اقتراع المصريين فى الخارج الذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، حيث شكلت ١٤٠ مقرا انتخابيا فى ١٢٠ دولة.

وبدورها شكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بمقر الوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل مع أى صعوبات أو مشاكل تواجه البعثات ونقل أى شكاوى من المواطنين للهيئة الوطنية للانتخابات، أو لمجموعة الدعم الفنى المنبثقة عن الهيئة.

وذكرت مصادر دبلوماسية، أن السفارات بدأت تلقى أوراق الاقتراع عبر البريد السريع، بدءًا من الأحد، مع مثول الجريدة للطبع، وتستمر فى تلقى أوراق الاقتراع حتى نهاية المهلة التى حددتها الهيئة والتى تنتهى بعد غد.

وواصلت غرفة وزارة الهجرة، صباح الأحد، متابعة تصويت المصريين بالخارج للرد على استفسارات الناخبين بالتعاون مع الهيئة الوطنية وقالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فى تصريحات، الأحد، إن تشكيل هذه الغرفة جاء للرد على الاستفسارات الخاصة بالانتخابات، وفريق الوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال الأسئلة حول خطوات المشاركة فى التصويت خارج مصر.

ودعت الوزيرة جموع المصريين فى الخارج للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ فى هذه النسخة بخصائصه الجديدة، وقالت إن المصريين بالخارج يلعبون دائما دورا هاما وبارزا فى كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014، ولم يتخلفوا يومًا عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم، الذى يشهد الآن استحقاقًا دستوريًا آخر يستطيعون من خلاله انتخاب أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان الذى يأتى تشكيله مهما فى المرحلة الراهنة.

وعقدت الوزيرة الأحد، مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة التصويت ضمن نشاط غرفة عمليات الوزارة فى هذا الصدد، حيث أوضحت أن مشاركة ‏المغتربين فى هذه الانتخابات تعكس اهتمام الدولة المصرية ‏بالكتلة التصويتية للمصريين بالخارج، باعتبار المشاركة حقًا دستوريًا أصيلًا لكل مصرى ‏بالخارج، لافتةً إلى أن العملية التصويتية تتم عبر البريد السريع فقط، فى تجربة تحدث لأول مرة، ‏وهو ما يتم تقييمه من جانب الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.‎‎

وتلقت الغرفة عددًا من الاستفسارات والتساؤلات خلال الساعات الماضية تخص خطوات وطرق التصويت فى الانتخابات، وكذلك إمكانية تسليم الناخب أوراق الانتخاب فى السفارات بدلًا من البريد السريع، ومدى إمكانية السماح بالتصويت فى الانتخابات لمواطن فى حال ما إذا كان هناك دعوى قضائية مقامه ضده فى وقت سابق وصدر فيها حكم ضده أم لا.

وقال السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر فى كندا، إن السفارة المصرية فى أوتاوا بدأت صباح الأحد، تشغيل غرفة عمليات بمقر السفارة على مدار ساعات الاقتراع الخاصة بالمصريين فى الخارج للرد على استفسارات أبناء الجالية المصرية بشأن إجراءات الاقتراع بالبريد والتى انطلقت فى الساعة 9 صباحا بتوقيت كندا.

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وأكد السفير أبو زيد، أن كل مصرى مقيم فى كندا، واسمه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومى، أو جواز سفر سارى الصلاحية، له الحق فى التصويت، ونظرا للظرف الاستثنائى الخاص بجائحة كورونا، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت أن يكون الاقتراع من خلال البريد فى إطار الإجراءات الاحترازية المطبقة، حيث أوضحت السفارة فى فيديو تفصيلى على موقعها الرسمى طريقة التصويت الخاصة بالمصريين فى الخارج، والتى تستمر حتى اليوم ويعقبها عملية استقبال المظاريف الخاصة ببطاقات الاقتراع بمقر السفارة المصرية حتى بعد غد.

كما نشر سفير مصر فى كندا تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» صبيحة يوم الانتخابات، دعا فيها أبناء الجالية المصرية فى كندا إلى التصويت بقوله: «انتخابات مجلس الشيوخ استحقاق دستورى هام.. صوتك أمانة ومسؤولية تشارك به فى بناء مستقبل وطنك».

وكانت السفارات المصرية فى الخارج نشرت على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى كافة الإجراءات الخاصة بالتصويت عن طريق البريد، متضمنة الفيديو التوضيحى الذى أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا الشأن.