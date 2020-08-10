شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يوجه بتفعيل برنامج القراءة الموحد ومواجهة سرقة التيار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات التابعة، والاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات وتفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، بجانب أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة فى جميع المناطق.

ونبه الوزير فى تصريحات، الأحد، إلى أن شركات توزيع الكهرباء تعكس صورة الوزارة وتوضح حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى الوزارة والشركة القابضة وشركاتها التابعة، مشدداً على ضرورة حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادى تكرارها.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

وقال شاكر إنه تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة فى محافظة القليوبية وتحسين الخدمة باستثمارات بنحو 470 مليون جنيه كخطة استثمارية طموحة بهدف رفع مستوى الخدمة.

من جانبه قال محمد عبدالحكم، رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن نطاق قطاع القليوبية ويضم مدينة ومركز بنها وقها، ومدينة ومركز قليوب وشبين القناطر، وطوخ، وكفر شكر، شهد خلال العام المالى السابق تنفيذ 57 لوحة توزيع جهد متوسط ومد 1600.782 كيلومتر بشبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط، كما بلغت أطوال شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط 1475.002 كيلومتر، وشبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض بطول 4557.001 كيلومتر، وكابلات الأرضية جهد منخفض بطول 216.879 كيلومتر.

وأضاف عبدالحكم أن المشروعات أدت لخفض متوسط زمن العطل، مشيراً إلى أنه تم تشكيل 4 فرق صيانة مركزية بقطاعات الشركة بإجمالى 36 فردا، مع تزويدها بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم تحرير 503 محضر ضبطية قضائية خلال مايو الماضى بقيمة نحو 415 ألف جنيه.

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