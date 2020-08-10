لمزارعى الزيتون ..الزراعة تقدم روشتة لزيادة انتاج المحصول خلال أغسطس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر " الخليج 365 " ، عدد من التوصيات والارشادات الفنية التي تقدمها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ممثلة قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ، خلال شهر اغسطس الخاصة بحدائق الزيتون ، بناءا على تعليمات السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وتحت إشراف دكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة.
أهم العمليات
- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة.
- زيادة عدد النقاطات مع تقدم الأعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك.
- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
- ضبط عمليات الري و عدم الإفراط في الري.
طرق التسميد :
- في حالة الري بالغمر :
- الأشجار عمر سنة إلى عامان يتم إضافة 100جم إلى 150 جم سلفات نشادر أو نترات نشادر.
- يتم إضافة 300 جم سلفات نشادر للأشجار أكبر من 3 سنوات.
- يتم إضافة 150 جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة و الأعمار الكبيرة 300 جم و يكرر هذا التسميد كل 15 يوم .
- في حالة الري بالتنقيط :
- الرية الأولى : يضاف 2 كجم سلفات نشادر + 1/2 كجم سلفات ماغنسيوم.
-الرية الثانية : يضاف 3 كجم سماد مركب 19-19-19 .
-الرية الثالثة : يضاف 3 كجم سلفات بوتاسيوم.
- الرية الرابعة : يضاف 1 لتر حامض أميني للفدان مدة شهر وكذلك يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة في الشهر و كما يضاف 1 لتر حامض فوسفوريك أو نيتريك مرة كل 15 يوم .
- التسميد الورقي : في حالة ظهور نقص العناصر الصغرى يتم رش 350 جم حديد مخلبي + 150 جم زنك مخلبي + 150 جم منجنيز + 75 جم ماغنسيوم + 50 جم بوراكس + 50 جم سلفات نحاس + 200جم يوريا (لرفع كفاءة الامتصاص) بمعدل مرة كل شهر.
-وعن برنامج الري، الاستهلاك المائي حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط ( لتر / يوم / شجرة ) عمر الأشجار / كمية الري خلال أغسطس ، السنة الأولى / 25لتر ، السنة الثانية / 28 لتر ، السنة الثالثة / 30 لتر ، السنة الرابعة / 30 إلي35 لتر ، السنة الخامسة/ 40 إلي55 لتر ، اكبر من 6 / 60 إلي70 لتر ، على أن يكون معدل الري 3 ريات في الإسبوع لتفادي أمراض و أعفان الجذور.
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