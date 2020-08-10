شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق بغداد الأقصر بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب منذ قليل، 14 شخصا فى حادث انقلاب سياره ميكروباص بالقرب من نقطة الكيلو 105 طريق بغداد الاقصر بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور جرى الدفع بـ 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفي باريس المركزي، وجارى تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق باريس الأقصر، مما أسفر عن إصابة كلا من احمد يوسف فوزى 16 سنة من الأقصر، محمد سيد حمزه 25 سنة، عمر سيد حسين 27 سنة، وليد احمد سعدى 22 سنة، كرم رمضان صديق 17 سنة، محمد محمود فكرى 31 سنة، عمر شريف عديسي 22 سنة، طه محمد عبد العال 17 سنة، أحمد طيري حراشى 15 سنة، محمد محمود النوبى 20 سنة، مصطفى محمد رضا 16 سنة، محمود سيد حسين 24 سنة، حسين سيد حسين 27 سنة، شريف صلاح ضاحى 20 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفي باريس المركزى، وجارى تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.