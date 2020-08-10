شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إنها سجلت 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم التاسع من أغسطس آب صعودا من 23 حالة في اليوم السابق. وذكرت اللجنة في بيان أن العدد يشمل 35 حالة وافدة من الخارج. Advertisements وسجلت اللجنة أيضا 31 حالة جديدة خالية من الأعراض مقارنة مع 11 حالة في اليوم السابق. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84668 بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.

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